Алматы. 19 марта. КазТАГ — Летевшие транзитом через Москву казахстанцы застряли в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Посольство Казахстана в России держит на контроле ситуацию с гражданами Казахстана, находящимися в московском аэропорту Внуково. 14 пассажиров (11 из них летели транзитом на родину из Доминиканской Республики, по одному – из Германии, Шри-Ланки и Гоа) застряли в столичной воздушной гавани в связи с отменой рейсов», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, накануне к ним приезжал консул посольства РК в РФ Бауыржан Акатаев и собрал данные граждан. Им также предоставили воду и питание.

«В настоящее время посольство ведет переговоры с российской стороной по сложившейся ситуации, в том числе и о трансфере казахстанцев в другой московский аэропорт с последующей отправкой на родину. Авиакомпания Scat вернет пассажирам стоимость пропавших билетов согласно условиям тарифов на момент покупки», — заверили в посольстве.

Также в посольство попросили «с пониманием относиться к возникшей форс-мажорной ситуации, сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям и не делать скоропалительных эмоциональных выводов».

«Подобная нештатная ситуация сложилась в большинстве аэропортов мира в связи с принятыми властями многих стран мира мерами по закрытию авиасообщения», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе напомнили, что в посольстве и консульствах РК в регионах РФ для граждан Казахстана, находящихся на территории России, открыты «горячие линии»:

– в Москве +7-925-897-71-14;

– в Санкт-Петербурге +7-921-188-90-60;

– в Казани +7-905-020-30-42;

– в Астрахани +7-927-562-00-42, +7-927-562-00-45;

– в Омске +7-968-100-73-03, +7-968-100-73-06.