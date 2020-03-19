Алматы. 19 марта. КазТАГ – Крупнейшие мировые инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs объявили о начале глобального кризиса из-за коронавируса, сообщает Business Standart.

«Коронавирус вызвал глобальную рецессию, и сейчас основные споры сосредоточены на ее потенциальном охвате и продолжительности», — считают аналитики инвестбанков в четверг.

Эксперты Morgan Stanley рассматривают теперь глобальный кризис в качестве базового сценария, а аналитики Goldman Sachs ожидают замедление роста мировой экономики до 1,25%. Не менее пессимистичные прогнозы дает и международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

На фоне указанных заявлений Bloomberg понизил прогноз по экономическому развитию Китая – эксперты ожидают сокращение экономического роста с прогнозировавшихся ранее 5,2% до 1,4% в 2020 году. Указанный сценарий включает в себя сокращение роста на 11% в КНР по итогам I квартала.

Негативные прогнозы дают эксперты и относительно других ведущих экономик, в частности – Германии и США.

«Хотя ответные политические меры обеспечат защиту от спада, основной ущерб от воздействия Covid-19 и более жестких финансовых условий нанесет материальный шок мировой экономике», — считают аналитики Morgan Stanley.