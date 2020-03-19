Сенат Казахстана одобрил ратификацию договора с Бразилией о передаче осужденных лиц

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/Владимир Радионов. Сенат Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц».

Сенат парламента в четверг принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц».

«Договор носит гуманный характер, он позволит отбывать осужденным срок наказания у себя на родине», — сказал в четверг сенатор Канатбек Сафинов, представляя проект закона.