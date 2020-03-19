Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Рассматривается вопрос о переводе на родину осужденной в Бразилии казахстанки, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Я уже говорил, в Бразилии отбывает наказание одна наша гражданка, осужденная за транспортировку семи кг кокаина. Она заявила ходатайство о переводе ее в Казахстан. Сейчас оно рассматривается. После ратификации этого договора (между Казахстаном и Бразилией о передаче осужденных лиц – КазТАГ) вопрос будет решен», — сообщил Ахметжанов в четверг на пленарном заседании сената, представляя проекты законов о ратификации ряда соглашений с Бразилией.

Он отметил, что тюрьмы Бразилии переполнены.

Ранее сообщалось, что сенат Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц».