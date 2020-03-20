В контексте борьбы против коронавируса Швеция ввела в действие гораздо менее строгие меры, чем любая другая страна в Европейском Союзе

Почему эта страна ведет себя по-особенному? Тому есть три причины

Издание Francetvinfo.fr опубликовало статью под названием «Coronavirus : la Suède ne fait pas comme tout le monde» — «Коронавирус: Швеция поступает не так, как все остальные».

В предисловии к ней говорится так: «Эта североевропейская страна представляет собой особый случай в контексте ведущейся сейчас борьбы против Covid 19. Швеция к настоящему времени ввела в действие гораздо менее строгие меры, чем любая другая страна в Европейском Союзе».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Надо было ждать до среды, 18 марта, чтобы наконец-то увидеть закрытие лицеев и университетов в Швеции. Но детские сады, школы, колледжи по-прежнему открыты, хотя Швеция в целом так же, как и все остальные страны в Европе, оказалась затронута пандемией: 1279 выявленных случаев и 8 погибших по состоянию на 18 марта.

Если учесть то, что там населения насчитывается менее десяти миллионов человек, то есть в семь раз меньше, чем во Франции, получается, что показатели урона, нанесенного этим двум странам коронавирусом, вполне сопоставимы.

Эта полумера в отношении образовательной системы представляет собой наглядное отражение всей шведской государственной деятельности в плане противостояния пандемии.

К примеру, всего лишь поощряется переход на дистанционную форму обучения, но никаких принудительных мер, никакого наказания не предусмотрено. Людям старше 70 лет просто предлагается остаться дома. Отправление в путешествие и совершение поездок не рекомендуется, но и не запрещается. Введен запрет только на собрания с участием более 500 человек.

Детские сады открыты. Шведы продолжают ездить на метро или ходить в бары и рестораны. К тому же погода начинает улучшаться: на этой неделе в Стокгольме столбик термометра показывает 10 градусов тепла и солнце светит.

Гражданская оборона и отдача предпочтения специалистам

Это очень характерно для Швеции. Соседние страны — Норвегия, Финляндия и тем более Дания — применяют систему мер, которая в куда большей степени схожа с такой же нашей системой: все закрывается. Почему Швеция ведет себя по-особенному? Тому есть три причины.

Во-первых, касательно детей шведы придерживаются того мнения, что, со здравоохранительной точки зрения (или же, иначе говоря, по профилактическим соображениям), им лучше учиться в школе постольку, поскольку они обычно являются бессимптомными носителями вируса. Таким образом, чем дольше они находятся вне дома, тем меньше они заражают взрослых людей в своих семьях.

Вторая причина заключается в общественной вере в коллективную силу. Это проистекает из так называемой логики гражданской обороны, по которой каждый гражданин, например, знает, что делать в случае войны. При столкновении с вирусами шведы так же, как и англичане, склонны руководствоваться соображениями коллективного иммунитета. Иначе говоря, половина населения заражается вирусом для того, чтобы механическим образом обеспечить защиту другой половины. Они просто хотят, чтобы этот процесс продвигался как можно медленнее.

И, наконец, третья причина состоит в том, что решения принимаются не политиками. Премьер-министр довольствуется передачей полномочий по определению перечня мер непосредственно высшему органу системы здравоохранения страны. Ученые и врачи решают, где следует установить курсор».

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