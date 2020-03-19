Около 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса – МОТ

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Согласно прогнозу международной организации труда (МОТ), около 25 млн человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте «Новости ООН».

«Это не только глобальный кризис в области здравоохранения, но также крупнейший кризис на рынке труда и в экономической сфере, который приведет к негативным последствиям для многих людей», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Он напомнил, что в 2008 году, когда разразился финансовый кризис, международное сообщество объединилось с тем, чтобы смягчить его последствия и благодаря этому удалось предотвратить развитие событий по худшему сценарию.

«Сейчас нам необходимо действовать так же», — сказал глава МОТ.

В МОТ представили различные сценарии последствий пандемии для рынка труда.

«При ее незначительном влиянии на рост ВПП рабочие места могут потерять около 5,3 млн человек, при среднем — 13 млн и при значительном – 24,7 млн человек. Для сравнения, во время кризиса 2008-2009 годов число безработных выросло на 22 млн. В наибольшей степени пострадают сотрудники сферы туризма, но не только. Потери в доходах к концу года составят от $860 млрд до $3,4 трлн. Это обернется снижением покупательной способности и ударит по бизнесу и мировой экономике в целом. В наибольшей степени – в сфере производства, где с бедностью и нищетой столкнутся от 8,8 до 35 млн человек», — предупреждают эксперты МОТ.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.