Особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции — Токаев

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рекомендовал председателю Национального банка Ерболата Досаева особое внимание уделять противодействию повышению уровня инфляции, сообщает сайт Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере. Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского аукциона при торговле парой «тенге-доллар» на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности», — говорится в сообщении в четверг.

Также глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

«Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции. По итогам встречи президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности», — резюмируется в сообщении.