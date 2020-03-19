Токаев о карантине в Нур-Султане и Алматы: Нужны решительные действия и сплоченность

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о карантине в Нур-Султане и Алматы, подчеркнул, что для борьбы с коронавирусом нужны решительные действия и сплоченность, сообщает пресс-служба Акорды.

«В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходиться применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», — сказал Токаев в среду, осматривая блокпост №6 в районе поселка Жибек Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в столице из-за пандемии коронавируса.

Глава государства в целом положительно оценил готовность городского акимата, органов здравоохранения, внутренних дел, военнослужащих министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима карантина.

Президент заслушал информацию акима столицы, министров здравоохранения, внутренних дел, обороны о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

«Отметив тяжелый труд медицинских работников страны в борьбе с пандемией, Глава государства выразил им благодарность и указал на важность своевременной выплаты заработных плат и премий в полном объеме», — уточнили в Акорде.

В завершение глава государства пожелал военнослужащим министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения карантина.