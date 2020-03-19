Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Военные заступили на усиление блокпостов вокруг Нур-Султана и Алматы, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«В рамках мероприятий по обеспечению режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы военнослужащие ВС РК совместно с представителями полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах. Совместная служба на блокпостах по периметру карантинных зон для соблюдения ограничения въезда и выезда организована под руководством министерства внутренних дел с 19 марта», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в ведомстве, за истекшие сутки организацию несения службы военнослужащими вооруженных сил на блокпостах вокруг Нур-Султана проверили министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев и начальник генерального штаба ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.

«Основное внимание в ходе проверки обращено на морально-психологическое состояние военнослужащих, обеспечение их всем необходимым, знание ими порядка своих действий при несении службы в различных ситуациях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от вооруженных сил, помимо подразделений, проводящих дезинфекцию объектов, для усиления блок-постов привлекаются военнослужащие по контракту десантно-штурмовых войск, миротворческого полка и военной полиции, имеющие соответствующую подготовку и опыт подобной деятельности