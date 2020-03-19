На случай плана «С» подготовлены дополнительные койко-места – замакима Нур-Султана

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. На случай плана «С» в связи с пандемией коронавируса подготовлены дополнительные койко-места, сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

«В соответствии с алгоритмом действий министерства здравоохранения по плану «А» и «В» развернуты провизорные койки и карантинные стационары для контактных лиц с больными коронавирусной инфекцией. На случай плана «С» подготовлены дополнительные койко-места», — сказал Макен в ходе онлайн пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в столице и о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса в СЦК в четверг.

Также он отметил, что подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве с фармацевтической ассоциацией по регулированию цен и поставкам лекарственных и медицинских средств.

«В полном объеме осуществляется масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Усилены меры по санитарной обработке и дезинфекции остановочных пунктов, общественного транспорта, улиц и других социально значимых объектов. Осуществлен переход в ограниченный режим работы бизнес-центров, стоматологий, парикмахерских с 10.00 до 17.00. Строительные и подрядные будут работать в штатном режиме, но с усилением санитарно-эпидемических норм», — перечислил Макен.