Сенат Казахстана одобрил ратификацию договора с Бразилией об экстрадиции

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан/ Владимир Радинов. Сенат Казахстана принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц».

«Договор решает вопросы экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности находящихся в розыске лиц и приведения приговоров судов в исполнение. Если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, он будет взят под стражу и передан в Казахстан», — сообщил в четверг на пленарном заседании сената заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Аналогично, добавил он, если совершивший преступление скрывается в Казахстане, казахстанская сторона будет обязана экстрадировать человека в Бразилию.