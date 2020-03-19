Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание прокуратуры на важность соблюдения прав граждан в период карантина, сообщается на сайте Акорды.

«Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Руководитель надзорного ведомства доложил Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по обеспечению соблюдения правопорядка в стране в условиях чрезвычайного положения. Президенту была представлена информация о том, что для своевременной правовой оценки действий и решений в генеральной прокуратуре и на местах созданы оперативные штабы», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Нурдаулетов рассказал о мерах, которые принимают правоохранительные органы с целью недопущения искусственного дефицита индивидуальных медицинских средств защиты, противодействия распространению недостоверных и провокационных сведений, а также в отношении нарушений режима чрезвычайного положения.

«Глава государства обратил внимание на важность соблюдения прав граждан, интересов общества и обеспечения законности в условиях действия временных ограничительных мер», — резюмируется в сообщении.