Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 1350 казахстанских туристов вернули за три дня в Казахстан, сообщила пресс-секретарь корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Балым Адамиденова.

«В связи с решением правительства Республики Казахстан об экстренном возврате граждан, выехавших за рубеж с туристической целью, администратором системы гарантирования прав туристов КФ «Туристік Қамқор» был начат процесс возврата. За период с 17 по 19 марта 2020 года на территорию Казахстана было возвращено 1350 туристов-граждан РК, для 32 туристов были выкуплены авиабилеты в индивидуальном порядке», — сообщила Адамиденова в пятницу корреспонденту агентства.

По ее словам, всего за счет фонда планируется вернуть в Казахстан 5914 туристов.

«Стоит отметить, что данная мера защиты распространяется исключительно на тех туристов, у которых имеется туркод – 11-13-значный код, который присваивается до вылета туроператором», — предупредила она.

Всех туристов, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом, фонд просит обратиться по номеру рорячей линии 8 (7172) 279112 или зайти на сайт www.fondkamkor.kz и заполнить форму «Экстренная помощь туристу».