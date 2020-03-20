431 тыс. новых рабочих мест планируют создать в Казахстане в рамках доркарты занятости

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. 431 тыс. новых рабочих мест планируют создать в Казахстане в рамках разработанной правительством «Дорожной карты занятости», сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Крайне важно сегодня не только сохранить текущие рабочие места, но и создать новые. 431 тыс. новых рабочих мест будет создано в Казахстане», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что в этой связи правительством разработана «Дорожная карта занятости», на которую выделено Т300 млрд, ее реализация позволит обеспечить занятость, а также решить наиболее актуальные инфраструктурные вопросы в регионах — реконструкцию, ремонт социальных и жилищно-коммунальных объектов.

«Вместе с этим я обращаюсь к бизнес-сообществу принимать все меры по минимизации социальных последствий (коронавируса – КазТАГ), обеспечив соблюдение трудовых прав работников и недопущения их сокращения», — добавил Тугжанов.