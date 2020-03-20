Самые бедные и наиболее уязвимые страны пострадают больше всего от коронавируса – ООН

Алматы. 20 марта. КазТАГ — Самые бедные и наиболее уязвимые страны пострадают больше всего от коронавируса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Сейчас требуются скоординированные, решительные и новаторские действия со стороны ведущих экономик мира (по борьбе с коронавирусом – КазТАГ). Мы должны признать, что больше всего пострадают самые бедные и наиболее уязвимые страны. Самое тяжелое бремя (последствий пандемии) ляжет на плечи женщин», — цитируют «Новости ООН» Гутерриша с виртуальной пресс-конференции.

По его словам, ООН столкнулась «с глобальным кризисом в области здравоохранения – беспрецедентным за всю 75-летнюю историю» организации, который «приводит к огромным страданиям людей и переворачивает их жизнь, а также самым негативным образом сказывается на мировой экономике».

Он подчеркнул, что ответные меры на пандемию на уровне отдельных стран не работают, и сегодня как никогда необходимы глобальные скоординированные решения и действия.

«Мир столкнулся с общим врагом. Мы находимся в состоянии войны с вирусом», — заявил Гутерриш.

Вместе с тем он призвал не упустить уникальную возможность: в ходе борьбы с COVID-19 встать на путь устойчивого развития для всех жителей планеты. Однако, по его мнению, плохо скоординированная политика только закрепит – или усугубит – существующее неравенство и перечеркнет достигнутые успехи, в том числе в области сокращения бедности.

Генсек предложил действовать на трех направлениях: добиваться укрепления систем здравоохранения, оказывать социальную и экономическую поддержку населению и бизнесу, а также взять на вооружение социально ответственный подход к восстановлению после пандемии.

Отметив, что многие страны не справляются с оказанием медицинской помощи заболевшим и не в состоянии удовлетворить огромные потребности пожилых людей, глава ООН настоятельно рекомендовал всем правительствам в срочном порядке увеличить финансирование на здравоохранение. Он призвал также добиваться расширения масштабов тестирования на коронавирус, обеспечить адекватные поставки всех необходимых медикаментов, оборудования и средств защиты, а также поддерживать медиков в эти трудные времена.

Глава ООН обратился ко всем государствам с призывом не оставлять бедные страны один на один в борьбе с опасным вирусом, а также оказать поддержку многосторонним действиям под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Говоря о последствиях пандемии, он подчеркнул, что в отличие от финансового кризиса 2008 года, с ними нельзя справиться лишь путем финансовой подпитки банковского сектора.

«Самое главное: мы должны сосредоточиться на интересах людей – интересах наиболее уязвимых категорий населения, низкооплачиваемых работников, малых и средних предприятий», — добавил генсек.

Он призвал укрепить социальную защиту населения, сделать все для того, чтобы предотвратить банкротство людей и не допустить роста безработицы.

Глава ООН предупредил, что восстановление не должно привести к появлению новой «армии бедняков». В этой связи он приветствовал инициативы ряда стран по оказанию социальной защиты населению и выплате денежных пособий в период эпидемии. Генсек рекомендовал не ограничиваться этими мерами.

«В настоящее время более 800 млн детей не посещают школу, а ведь для многих школа была единственным местом, где они могли поесть», — отметил глава ООН.

Он настоятельно рекомендовал обеспечить равный доступ всех детей к образованию и питанию, а также не допустить, чтобы пандемия обернулась кризисом в области психического здоровья.

Гутерриш подчеркнул, что финансовый кризис 2008 года со всей очевидностью продемонстрировал, что меньше всего страдают страны с надежными системами социальной защиты, именно они быстрее всех оправились от последствий кризиса.

Генсек ООН призвал в процессе «выздоровления» от пандемии руководствоваться повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением об изменении климата.