До 1 млн медицинских масок в день планируют выпускать в Казахстане

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Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Довести выпуск медицинских масок до 1 млн штук в сутки планируют в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тогжанов

«Бурное обсуждение у населения вызывает вопрос дефицита медицинских масок. Заверяю, руководство правительства ежедневно работает над вопросом увеличения объемов производства отечественными производителями. В ближайшей перспективе стоит задача увеличить объемы до 1 млн (в день — КазТАГ)», -сказал Тогжанов на пресс-конференции в пятницу.

По данным вице-премьера, сегодня в стране ежедневно производится 360 тыс. масок, из них 171 тыс. – многоразового использования.

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