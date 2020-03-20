Финансовые мошенники активизируются в РК на фоне ЧП и ситуации с коронавирусом – АРРФР

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на фоне пандемии коронавируса и режима чрезвычайного положения (ЧП) активизируются финансовые мошенники, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Многие банки и компании в режиме ЧП в РК переходят на дистанционную работу, казахстанцы чаще платят онлайн. Возникшей ситуацией могут воспользоваться финансовые мошенники, которые активизировались в мире на фоне пандемии коронавируса», — говорится в информации агентства, распространенной в пятницу.

Злоумышленники, по данным АРРФР, реализуют разные схемы, чтобы отнять деньги у населения.

«Один из приемов может быть связан с созданием фишинговых сайтов банков, интернет-магазинов и аптек, реализующих медицинские маски и лекарства. Пользователям предлагается ввести конфиденциальные данные их платежных карт, или внести средства за товар, что, в итоге, приводит к списанию имеющейся на карте суммы или недоставке товара», — предупредил регулятор.

Также мошенники, представляясь финансовой организацией, предлагают гражданам оформить беззалоговые кредиты на крупную сумму под низкие проценты для приобретения валюты для спекуляции, якобы без пеней и просрочек за погашение на время ЧП.

Мошенники, по данным агентства, могут запустить рекламную кампанию в соцсетях или рассылку в WhatsApp, обещая высокие проценты по вкладам с условием вступительного взноса, что является признаком финансовой пирамиды.

«В некоторых странах мошенники рассылают электронные письма с информацией про коронавирус и ссылками, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Так они предлагают открыть вредоносные вложения, чтобы выманить у пользователей личные платежные данные. К примеру, киберпреступники предлагают пользователям пожертвовать на борьбу с инфекцией и посылают письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), получая данные платежных карт», — сообщает АРРФР.

Пользуясь доверчивостью родственников заболевших, мошенники могут предложить им оплатить онлайн разные медицинские услуги и для этого попросят указать необходимую для списания денег информацию: ИИН, данные карты, код из SMS-сообщения, отмечается в документе.

Для противодействия финансовому мошенничеству агентство рекомендует соблюдать правила: не сообщать никому пароли, коды и данные, используемые для подтверждения платежей, проверять URL-адреса, особенно ссылки, полученные от незнакомых отправителей, проверять наличие префикса HTTPS:// на сайтах, где требуется ввести конфиденциальную информацию, например, пароли, обращать внимание на сообщения браузера об угрозах.

«Если вы заподозрили, что сайт или страница организации – фейк, свяжитесь с данной организацией, особенно, если собираетесь платить онлайн. И если «банковский менеджер» позвонил и запросил код из SMS, чтобы «заблокировать непонятные транзакции на вашем счету», завершите телефонный разговор и обратитесь в обслуживающий банк. Внимательно читайте подписываемые документы, сверяйте правильность указанных данных», — резюмирует АРРФР.