Алматы. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов/Мадина Алимханова. Бортпроводницей оказалась одна из последних выявленных зараженных коронавирусом в Алматы, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Одна из тех, у кого подтвердился коронавирус, — бортпроводница чартерного рейса Берлин-Алматы, со дня прилета 12 марта находилась в инфекционной больнице на карантине. Вторая является жительницей города, имела контакт с лицами, прибывшими из-за границы. В связи с симптомами, как сухой кашель, першение в горле, загрудинная боль. 18 марта у нее были взяты анализы на COVID-19. Вчера был получен положительный результат, пациентка была незамедлительно госпитализирована. Третий прибыл 19 марта ночью рейсом Париж-Минск-Алматы, помещен в провизорный госпиталь, сегодня переведен в городскую инфекционную больницу», — сказал Абилдаев на брифинге в пятницу.

По его словам, у 20 пациентов с коронавирусом в Алматы состояние удовлетворительное, у двоих — средней степени тяжести. В провизорных стационарах Алматы на карантине находится 696 человек, на домашнем карантине — 1108.