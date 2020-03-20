Алматы. 20 марта. КазТАГ – Состояние больной коронавирусом двухлетней девочки в Алматы ухудшилось, сообщает официальный Telegram-канал городских властей, посвященный ситуации с коронавирусом.

«У ребенка 2018 года рождения жалобы на кашель, на рентгене выявлена правосторонняя пневмония», — сообщила пресс-секретарь управления общественного здоровья Алматы Набира Эсенова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.