Состояние больной коронавирусом двухлетней девочки в Алматы ухудшилось

Новости 103 0

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Состояние больной коронавирусом двухлетней девочки в Алматы ухудшилось, сообщает официальный Telegram-канал городских властей, посвященный ситуации с коронавирусом.

«У ребенка 2018 года рождения жалобы на кашель, на рентгене выявлена правосторонняя пневмония», — сообщила пресс-секретарь управления общественного здоровья Алматы Набира Эсенова.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.

Похожие материалы:

  1. Еще семь случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нур-Султане
  2. Как объехать Алматы в условиях карантина – схема
  3. ВОЗ назвала причины объявления глобальной пандемии коронавируса
  4. Карта блокпостов вокруг Нур-Султана
  5. Притворявшийся больным коронавирусом в метро арестован в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...