Волонтерство – недооцененный ресурс

Нельзя путать волонтеров с бесплатной рабочей силой

«Волонтерство воспитывает лидеров, потому что приходится руководить людьми, которым ты не платишь», – подчеркнул Адиль Нурпеисов из молодежной организации G39. Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Волонтерство без границ: евразийский масштаб». Из-за выпадения вопроса финансирования критически важными становятся идея и мотивация для волонтеров. «Вопрос мотивации очень серьезно определяется культурой», – указал политолог Рустам Бурнашев.

«Самый низкий уровень волонтерской активности был показан в Алматы» , – сообщила социолог Гульмира Илеуова по результатам специального исследования 2017 года (выборка составила по 400 респондентов из каждой области и города республиканского подчинения по Казахстану). От субботников и прочих вещей советского образца современные казахстанцы постепенно отходят, а «новой культуры социальной активности не сформировалось».

«Культура волонтерства строится на понимании «зачем?» – отметил политолог Адиль Каукенов. «На Западе волонтерство жестко институализировано», – отдельно акцентировал он. В китайских городах на уровне микрорайонов функционируют местные коммуникативные центры, которые финансируются малым бизнесом (магазины, ателье, мастерские, парикмахерские, кафе) с этой же территории, чтобы у центра имелись собственные ресурсы. Во всех странах с развитым волонтерством не стоит проблема «а лопату добудь в бою». Специальная одежда и прочая экипировка, вопросы питания и транспорта решаются принимающей стороной, то есть лицо, использующее волонтеров, автоматически принимает на себя определенные обязательства. В общем, ответственность всегда носит обоюдный характер.

Г-н Каукенов отдельно остановился на том, что в период эпидемии коронавируса в Китае от использования волонтеров отказались. Власти поставили задачу минимизировать контакты с зараженными, а потому волонтеров из контактной цепи целенаправленно удалили и ключевой упор сделали на врачей, медсестер и другой профессиональный медицинский персонал. В современном Иране, например, для борьбы с инфекцией в качестве дополнительного ресурса используются в первую очередь КСИР (Корпус стражей исламской революции) и «басиджи». Поскольку это военные и военизированные организации, отношение с медициной и контакт с системой здравоохранения у них на более высоком уровне, чем в среднем по стране, жестче дисциплина.

Рустам Бурнашев сфокусировал внимание участников экспертного клуба на волонтерстве религиозных организаций в США и на Западе вообще. Они не отменяют собой светских волонтеров, но при этом образуют самостоятельный обширный пласт структур, осуществляющих разнообразную деятельность по оказанию всевозможной помощи. В данной связи Гульмира Илеуова заметила, что в мечети Казахстана для страждущих нет возможности поесть или переночевать, чем они сильно отличаются от мечетей в других исламских странах.

«Волонтерство – это в первую очередь оказание помощи», – акцентировал Сергей Козлов, эксперт-консультант Алматинской юридической корпорации. В том же Алматы есть волонтеры, которые в течение суток могут искать пропавших людей, помогают в экологических, медицинских, зоозащитных, социальных вопросах. В ходе экспертного обсуждения было высказано утверждение о том, что у многих жителей южной столицы из-за режима сверхэксплуатации элементарно нет бюджета свободного времени, который они потенциально могли бы использовать для волонтерской деятельности по личным интересам или пристрастиям.

«В волонтерской среде многие развиваются духовно и физически», – указал Адиль Нурпеисов. Например, в Алматы реализуется проект «Спорт без границ». На велосипедах-тандемах ездят зрячий волонтер впереди и незрячий человек сзади. Альмади Канатулы, руководитель Almaty volunteers, рассказал, что регулярно в Парке первого президента занимается бегом с незрячим партнером (для этого они держат контакт с помощью жгута).

«Волонтерство для части ребят является формой социализации», – подчеркнул Бахыт Жанабаев, ветеран движения студенческих отрядов. При этом молодые люди адаптируются к миру через дела, которые они осуществляют добровольно, бескорыстно и безвозмездно.

Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба, заметил, что для определенных видов волонтерской деятельности нужны именно зарегистрированные официальные организации. Например, в связи с коронавирусом сеть магазинов «Магнум» выделила определенные объемы продуктов для социально уязвимых слоев горожан, которые нужно доставить. Но эти продовольственные наборы нельзя доверить кому попало, чтобы они гарантированно дошли до адресатов. В итоге проблему решили через надежных волонтеров.

«В нынешней ситуации без помощи волонтеров многие семьи «загнутся», – считает Адиль Нурпеисов.

Наше государство пытается следить за модными трендами – вот и 2020-ый объявлен Годом волонтера – но есть проблемы. «Государство любит осваивать бюджеты, не заботясь о том, какая будет результативность», – обратил внимание Сергей Домнин, экономист.

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