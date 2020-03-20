Чтобы сдержать коронавирус, перелеты нужно прекратить на 42 дня – Авиаадминистрация РК

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Чтобы сдержать коронавирус, перелеты нужно прекратить на 42 дня, считает генеральный директор Авиационной администрации Казахстана (ААК) Питер Гриффитс.

«Управление нестабильностью лучше всего осуществлять в два этапа. Устранить источник дестабилизации и заняться восстановлением. Сейчас уже очевидно, что на какое-то время наша авиационная индустрия будет сильно парализована из-за распространения вируса, но для того, чтобы сдержать его, все путешествия за пределы местных регионов должны были бы прекращена сроком не менее чем на 42 дня», — приводит слова Гриффитса в пятницу пресс-служба ААК.

По его словам, неизбежно, это будет означать, что полеты могут прекратиться на некоторое время.

«В моем собственном регионе (Великобритании – КазТАГ) полеты ограничены или отменены в течение трех месяцев в такие страны, как Китай, Иран и Корея. Это поможет локализовать вирус в очагах инфекции и остановить его распространение на глобальном уровне. Предполетный скрининг не помогает, поскольку он не выявляет предварительно инфицированных людей или бессимптомных лиц, которые могут распространять вирус. Это легче сказать, чем сделать. Потому что, как мы уже видели, прекращение поездок приводит к тому, что многие находят новые способы проезда, достаточно одного инфицированного, чтобы вирус прорвался за пределы карантинной зоны. Это позволяет очаговой реакции, подобной той, что наблюдается в Китае, Корее, а теперь и в Италии, набирать силу», — сказал глава ААК.

Для авиакомпаний, по его словам, это может быть катастрофой, «так как восстановление займет много времени».

«После локализации инфекции, для восстановления поездок потребуется определенное время. Снижение уровня инфицирования недостаточно, должен быть нулевой уровень инфицирования в течение определенного периода времени, чтобы восстановить поездки. Даже тогда возможны прорывы вируса и формирование новых очагов, вновь потребуется локализация. И снова все повторится. Необходимо будет проделать много работы, чтобы гарантировать не повторение вируса. Когда все снова начнет работать, мы должны будем вернуться к нашим делам. После запрета, возвращение к полетам создает новые риски, поэтому спрос на симуляторы будет высоким для переподготовки экипажей. Мы не сможем восстановить индустрию в одночасье, кризис пройдет, мы вернемся к своей работе, но потребуется время, чтобы снова включиться в работу. На регулятора и авиационную индустрию будет действовать большая нагрузка. Потребуются совместные усилия для восстановления индустрии», — заключил Гриффитс.