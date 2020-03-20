Алматы. 20 марта. КазТАГ — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установил нулевые ставки на ввоз товаров медицинской защиты до 30 сентября, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Совет ЕЭК внес изменения в единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и установил ставки ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов медицинской защитной продукции до 30 сентября 2020 года», — сообщили в пресс-службе правительства КР в пятницу.

Отмечается, что данное решение принято в целях реализации государствами-членами ЕАЭС мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Как уточняется, в перечень входят товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС в целях реализации государствами-членами союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«В списке такие товары, как медицинские маски и перчатки, дезинфицирующие средства, вакцины, бинты, марля, бахилы, боксы, носилки, распылители, шприцы, иглы, катетеры, защитные очки и другие», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверж дено 49 случаев заболевания коронавирусом (22 в Алматы, 25 в Нур-Султане, два в Караганде). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.