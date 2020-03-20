Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Т32 млрд выделят из бюджета для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тогжанов.

«Правительством, акиматами регионов будет выделено более Т32 млрд для обеспечения продовольственной безопасности и пополнения стабилизационных фондов», — сказал Тогжанов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что из республиканского бюджета на эти цели выделяется Т14,8 млрд, из местных – Т18 млрд.

Также вице-премьер еще раз подчеркнул, что во все регионы Казахстана будет осуществлена бесперебойная поставка продуктов и товаров первой необходимости.

«Хотел бы обратиться к субъектам бизнеса, что мы не допустим необоснованного роста цен, особенно на продукты первой необходимости населению. Соответствующими госорганами будет проводиться жесткий мониторинг изменения цен, а при выявлении фактов спекуляции, будут применены самые жесткие санкции», — акцентировал внимание Тогжанов.