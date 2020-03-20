Аналитики прогнозируют падение цены на нефть до $5-10 за барр

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Аналитики прогнозируют дальнейшее падение цены на нефть, в некоторых случаях до $5-$10 за барр, сообщает Bloomberg.

«Даже после того, как цена на нефть в этом году упала на 60%, что является самым низким уровнем с 2003 года, она, вероятно, будет продолжать снижаться до $20 за барр и ниже, считают трейдеры из некоторых крупнейших мировых нефтяных компаний и продавцов нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналитики из Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. ожидают, что цены будут снижаться в ближайшие месяцы, а некоторые даже предполагают, что в некоторых регионах цены могут стать отрицательными, поскольку рынки уже начинают говорить о возможном прекращении поставок.

«Восемнадцать из 20 трейдеров нефти и нефтепродуктов, опрошенных агентством Bloomberg, считают, что цена на Brent упадет до $20 за барр или ниже, а West Texas Intermediate будет еще на $3-5 дешевле этого. Ожидается, что снижение цен продлится от нескольких недель до конца года», — отмечается в публикации.

Как сообщается, некоторые трейдеры полагают, что цены упадут настолько, что нефть начинают покупать для хранения, а не для использования – обычная практика, известная как торговля контанго. Это будет продолжаться только до тех пор, пока резервуары не заполнятся. Другие аналитики считают, что цены продолжат снижаться до тех пор, пока производство нефти не перестанет быть прибыльным, после чего им придется прекратить производство и прекратить поставки. По мнению некоторых трейдеров, цена на WTI упадет ниже себестоимости, которая составляет $20 за барр.

По информации издания, аналитики Goldman Sachs на этой неделе снизили свой прогноз цены на нефть с $30 за барр до $20 за барр. Аналитики Citigroup полагают, что цена нефть марки Brent составит в среднем $17 за барр или ниже, а в некоторых случаях средняя цена составит $5, так как в некоторых регионах может возникнуть вероятность отрицательных цен из-за отсутствия складских помещений и логистики. В апреле Brent рискует упасть до $10 за баррель, хотя цены, вероятно, останутся в диапазоне $20 долларов в течение всего 2020 года.

Аналитик Mizuho Securities USA LLC Пол Сэнки также отметил риск возникновения отрицательных цен, если добыча сланцевой нефти не сократится быстрее, чем будет происходить накопление запасов, однако такой сценарий он считает маловероятным.