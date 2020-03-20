Генпрокуратура РК рассказала о спекуляциях с масками и многочисленных нарушениях режима ЧП

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Генеральная прокуратура Казахстана рассказала о спекуляциях с масками и многочисленных нарушениях режима чрезвычайного положения (ЧП).

«На сегодня уже пресечена незаконная продажа 3,5 млн медицинских масок. Все они изъяты и переданы в территориальные органы здравоохранения. Работа в данном направлении продолжается», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В целом, по данным надзорного органа, большинство граждан проявляет сознательность, и с пониманием относится к карантинным мероприятиям.

«Между тем отдельные лица не реагируют на предупреждения государственных органов, игнорируют запреты и ограничения, рассылают «фейковые» новости. По восьми фактам распространения в соцсетях ложной информации органами полиции расследуется восемь уголовных дел (статья 274 УК)», — сообщили в ведомстве.

Зафиксированы случаи самовольного ухода из больниц, сокрытия зараженными сведений о тех, с кем контактировали, подвергая тем самым опасности окружающих. В отношении двух лиц начаты досудебные расследования.

«В Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях вопреки запрету проводили торжественные и иные мероприятия с большим скоплением людей, работали интернет-клубы, кружки для детей. Виновные были предупреждены и оштрафованы, хотя закон позволяет применить и более строгое наказание – арест до 15 суток», — сказано в сообщении.