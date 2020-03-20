КЧС МВД РК распространил инструкцию по изготовлению ватно-марлевой повязки

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана распространил инструкцию по изготовлению ватно-марлевой повязки.

«Ватно-марлевая повязка является самым простейшим средством защиты органов дыхания. По шаговые действия по изготовлению: 1. Ее изготавливают из куска марли размером 90х50 см; 2. На середину кладут ровный слой ваты размером 20 х 20 см, толщиной 1-2 см; 3.С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на вату (загибаем часть марли, что ниже ваты доверху, а верхнюю часть донизу, таким образом, получаем вату в середине марли); 4. Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 см с каждой стороны для завязывания», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз. Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке.

«В связи с тем, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, необходимо придерживаться санитарно- противоэпидемического режима, предусмотренного при эпидемиях респираторных вирусных инфекций. Нужно носить марлевые, ватно-марлевые, а также современные одноразовые маски из нетканых материалов. Четырехслойную марлевую маску, периодически проглаживают горячим утюгом, так как вирус гриппа неустойчив к действию высокой температуры», — сказано в примечании к инструкции.