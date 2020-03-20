Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан не зависит от импорта социально значимых товаров, заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«В Казахстане наблюдается высокий уровень продовольственной безопасности. По основным позициям мы обеспечиваем внутренний рынок собственным производством. Хочу сказать, что у нас достаточно высокая доля импорта только по четырем товарам – сахар, куриное мясо, соль и сливочное масло. По этим вопросам есть конкретная договоренность с производителями и экспортерами, поэтому перебоев не будет и не должно быть. Сегодня мы не зависим от импорта социально значимых товаров», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о готовности властей к осложнению ситуации с коронавирусом.

По его словам, вопрос возможного осложнения ситуации с коронавирусом правительством обсуждался в первую очередь.

«План по обеспечению стабильной жизнедеятельности страны полностью сегодня проработан и утвержден. В государственном резерве сегодня собран достаточный запас продуктов питания, средств гигиены, средств первой необходимости и медицинских препаратов», — отметил зампремьера.

Он подчеркнул, что имеются договоренности с производителями в Казахстане, экспортерами из других государств на поставку необходимой продукции.

«Таможенные пункты работают в привычном режиме, но нацелены только на пропуск грузового транспорта. Введение карантина не является ограничением по обеспечению граждан всем необходимым. Социально-экономическая стабильность в стране – главная задача государства и правительства», — констатировал Тугжанов.