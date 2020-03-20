«Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана». «Перебдеть лучше, чем недобдеть: последствия карантина в Алматы и Нур-Султане». «Карантин в Алматы сразу же выявил проблему: около полумиллиона человек работают в мегаполисе, но проживают за его пределами»

Сетевой Казахстан 20 марта 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана» — Я всегда говорил о первостепенной важности консолидации нации, нашего единства и согласия. Пришло время показать нашу сплоченность. Призываю всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры. Пока есть единство – нет высот, которых мы не достигнем! Символом нашего единения является и приближающийся праздник Наурыз. В преддверии этого светлого дня хочу пожелать всем нам мира и благоденствия. Пусть все невзгоды обходят нас стороной. Уверен, что Казахстан преодолеет все трудности, и мы с честью выйдем на новый этап нашего развития.

AZATTYQ . ORG . ««Рычаги в его руках». Ожидания и реальность через год после «ухода» Назарбаева» — 20 марта 2019 года Нурсултан НАЗАРБАЕВ, занимавший должность президента почти 30 лет, сложил полномочия. Пост номер один занял его ставленник Касым-Жомарт ТОКАЕВ, бывший спикер сената. В кресло спикера верхней палаты села дочь Назарбаева, Дарига. Несмотря на отставку, Назарбаев по-прежнему обладает значительной властью, будучи председателем влиятельного Совета безопасности, главой доминирующей в стране партии «Нур Отан», пользуясь титулом «лидера нации», который гарантирует ему иммунитет от любого преследования и неприкосновенность активов. Азаттык спросил людей, работающих в разных сферах, какие ожидания у них были после того, как Назарбаев покинул пост президента, и насколько оправдались их надежды.

«Удар вируса и девальвации. Был ли Казахстан готов к чрезвычайному положению?» — Казахстан усилил меры защиты от коронавируса и объявил о введении чрезвычайного положения в стране. Распространение вируса спровоцировало падение цен на нефть и девальвацию тенге. Владельцы частного бизнеса начали отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Между тем эксперты считают, что «чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, а также девальвация тенге стали ударом по экономике Казахстана».

LITER . KZ . «Байбек: Елбасы и его поколение сделали самое главное – создано государство и сформирована единая нация, уверенная в себе и устремленная в будущее» — Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан БАЙБЕК в большом интервью Liter.kz прокомментировал годовщину с момента сложения Елбасы президентских полномочий, рассказал о роли Нурсултана НАЗАРБАЕВА в становлении Казахстана и объяснил, как партия помогает стране в борьбе со вспышкой коронавируса — Политический транзит, о котором долгое время говорили всевозможные эксперты, состоялся в строгом соответствии с Конституцией, но абсолютно неожиданно. Елбасы и здесь не изменил своему фирменному стилю. Он покинул пост Главы государства на пике популярности, чего никто не ждал. Была проявлена гигантская политическая воля и мудрость подлинного Лидера, позиция отца-основателя государства, который заботится о будущем страны и народа.

KP . KZ . Радик ТЕМИРГАЛИЕВ – «Прост принял» — Во-первых, Касым-Жомарт ТОКАЕВ начал реализацию концепции «слышащего государства», то есть государства, оперативно реагирующего на те или иные возникающие проблемы. Во-вторых, президенту удалось в существенной мере добиться роста личного рейтинга в обществе. При этом его главным достижением на посту президента стало сохранение стабильности в стране. Для нынешнего периода глобальных катаклизмов это уже очень хороший результат. Сейчас Казахстану нужно просто выстоять, минимизируя негативные последствия турбулентного периода. Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обеспечить решение этой задачи.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Токаеву никак не хочется прослыть «казахским Горбачёвым»» — В целом, оглядываясь на прошедший год, надо признать, что он был ожидаемо сложным и крайне богатым на события. Когда лет 7-8 назад мы с коллегами начали разрабатывать проблематику транзита и описывать его возможные сценарии, все мы понимали, что новый президент, кем бы он ни был, столкнётся с огромным ворохом проблем. Мы говорили, что все мины, все нерешённые вопросы и проблемы начнут взрываться под ногами, мешая реализовывать даже самую светлую и продвинутую политико-экономическую повестку. Так, собственно говоря, и произошло.

«Карантин и самоизоляция. Что делать дома, пока вокруг один коронавирус» — Пока не изобрели вакцину от коронавируса, эффективной профилактикой считается личная гигиена и социальная изоляция. Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу из дома, другие приостановили деятельность. Часть людей из-за распространения коронавируса на домашнем карантине. Развлекательные центры в крупных ТРЦ закрыли, фитнес-центры, образовательные курсы, спортивные секции и кружки не работают. Казахстанцы остались без досуга. Informburo.kz собрал полезные рекомендации, чем заняться дома.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА — «Перебдеть лучше, чем недобдеть: последствия карантина в Алматы и Нур-Султане» — Пока вся Москва скупает гречку на фоне слухов о возможном закрытии города на карантин, Касым-Жомарт Кемелевич ТОКАЕВ уверенно подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны, а также закрытии обеих столиц – Нур-Султана и Алматы на карантин. С одной стороны, количество заболевших в Казахстане не критично – 35 человек (из них, по официальным сообщениям, ни одного тяжелого случая), с другой стороны, это лучшее время действовать – модели Китая и Южной Кореи доказали эффективность. Но сможет ли Правительство обуздать последствия?

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «Не сжигать перспективы» — Ключевой вопрос нынешней экономической ситуации – дальнейшая валютная политика. Падение цен на нефть, по сути, еще даже не стало отражаться на реальном падении экспортных доходов и поступлений в бюджет. Но население почувствовало это «авансом». Обвал тенге и переход в свободное падение, казалось бы, в очередной раз доказали бесперспективность дальнейшего продолжения так называемой политики свободно плавающего курса. Тем не менее, Национальный банк объявил о новой экономической реальности, в которой он «намерен способствовать формированию равновесного курса» тенге. Словом, вновь возобладала позиция тех экспертов, которые полагают, что поддерживать курс национальной валюты не стоит, поскольку приводит лишь к бесполезному «сжиганию» резервов Нацбанка.

CARAVAN . KZ . «Сколько потеряют казахстанские участники туристического рынка из-за COVID-19» — Полтора-два триллиона долларов потеряет в этом году мировой сектор путешествий из-за коронавируса COVID-19, утверждает агентство “Bloomberg”. А сколько потеряют казахстанские участники туристического рынка? По словам директора Казахстанской туристской ассоциации Рашиды ШАЙКЕНОВОЙ, ситуация катастрофическая — Месяц назад пошел обратный процесс – начались отказы от выкупленных туров. Наши туркомпании терпят сумасшедшие убытки. Их партнеры с той стороны тоже: брони снимают, людям надо возвращать деньги.

«Страна удаленного доступа: Как Казахстан живет в условиях ЧП» — В Петропавловске коронавирус наглядно показал, какие продукты выбирают североказахстанцы. Опустели прилавки с макаронами и мукой местных товаропроизводителей. Продукция конкурентов продолжает красоваться на полке… В Мангистауской области для карантина подготовлено 410 коек, из которых 11 уже заняты прилетевшими из неблагополучных по коронавирусу стран. В областном управлении здравоохранения уверяют – в регионе есть все необходимые медикаменты и достаточное количество тестов на определение коронавируса.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Лучшее средство от головной боли – гильотина» — В Алматы улицы пусты, потому что десятки тысяч людей остались без работы. Речь даже не о тех, кто удалился работать в квартиры. У них сохранились зарплаты и возможность поддерживать жизненный уровень. В конце концов, утрату бизнес-ланча в центре города, как и привычную чашку кофе, можно пережить — трудно, но не смертельно. Я говорю о тех гражданах, жителях предместий, которые живут ровно на то, что им удается заработать в день. Женщина убирает квартиру и на вырученные деньги – пять-семь тысяч — покупает еду детям. Мужчина толкает тележку и часть своего заработка тратит на аренду дачной хибарки за пределами мегаполиса.

Олжас ТУЛЕУОВ – «Чем грозит контроль цен на продовольствие в условиях карантина» — На первый взгляд, требования и намерения Минторговли, которые защищают положение граждан, кажутся верными. Однако, нерыночное, административное регулирование цен, заключающееся лишь в «советском» требовании, контроле, штрафах, наказании и т.д., тем более в условиях карантина, когда спрос растет, а значит и толкает цены вверх, могут иметь обратный, деструктивный характер. Так, если сейчас, когда складские запасы сокращаются, спрос со стороны потребителей усиливается, цены поставок увеличиваются, продавцов еще и заставят держать цены, а может и снижать их, они тривиально уйдут с рынка, закроют свои точки до лучших времен. И тут начнется инфляционная спираль «дефицит товаров – рост цен – дефицит товаров – рост цен и далее», а также снизится доступ населения к продовольствию. Тогда уже некого будет заставлять снижать цены, и товары придется раздавать по карточкам из государственных складов. К слову, уже сейчас в Нур-Султане ввели ограничение на продажу сыпучих продовольственных товаров в размере не более пяти кг на одного покупателя.

365 INFO . KZ . «Попадут ли продовольствие и работники в Алматы? — эксперты о карантине» — Закрытие Алматы на карантин привело к скоплению большого количества людей возле блокпоста на въезде, в районе рынка «Алтын Орда». Люди пытались попасть в город несмотря на то, что власти заранее предупреждали население об ограничении въезда. Между тем в Нур-Султане, где тоже введен карантин, такого коллапса не возникло. Там был проработан вопрос передвижения жителей близлежащих поселков, которым дана возможность уезжать и выезжать из города без ограничений. — Там умнее поступили, чем в Алматы, — говорит экономист Рустем ЖАНСЕИТОВ.

«Границы карантина в Алматы — корректно ли определили?» — Карантин в Алматы сразу же выявил проблему: около полумиллиона человек работают в мегаполисе, но проживают за его пределами. Теперь они остались без работы, а многие городские фирмы — без рабочих рук. Будущее и тех и других весьма туманно.

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