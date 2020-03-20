Порядка 70 тыс. предпринимателей может быть освобождено от ИПН до конца 2020 года в РК

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 70 тыс. предпринимателей может быть освобождено от индивидуального подоходного налога (ИПН) до конца 2020 года в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тогжанов.

«Предлагается освобождение до конца года от 10% ИПН предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. (Это коснется – КазТАГ) около 70 тыс. предпринимателей», — сказал Тогжанов на пресс-конференции в пятницу.

Эти меры, по его мнению, позволят поддержать бизнес, у которых произошло ухудшение финансового состояния.

Также вице-премьер напомнил, что в целях поддержки предпринимательства выработаны ряд налоговых стимулов для отдельных категорий малого и среднего бизнеса (ТРЦ, кинотеатры, выставки): временное освобождение от налога на имущество, приостановление пени по налоговой задолженности.