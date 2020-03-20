Нацбанк РК ограничил на время ЧП сумму отклонения между ценой покупки и продажи валюты

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Национальный банк Казахстана ограничил на время чрезвычайной ситуации (ЧП) сумму отклонения между ценой покупки и продажи валюты.

«Национальный банк Казахстана принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют. На время действия в стране режима чрезвычайного положения принято постановление правления Национального банка Казахстана от 19 марта 2020 года №33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты», — сообщили в пресс-службе Нацбанка в пятницу.

Постановление предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты): 1) доллар США – Т6; 2) евро – Т7.

«Данные меры направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности», — заверили в Нацбанке.