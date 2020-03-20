Алматы. 20 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы возможен мусорный коллапс — власти заявили о возросшей нагрузке на коммунальщиков, сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Есть сложности с вывозом мусора, есть сложности в работе коммунальных служб, мы их все преодолеваем. Первые сутки были самые сложные, но мы их преодолели. На сегодняшний день количество мусора увеличилось у нас по Алматы на 100%. Мы ожидаем, что завтра количество мусора у нас еще увеличится. Парк в составе 330 машин не всегда справляется с тем объемом мусора, который есть, поэтому я, пользуясь случаем, прошу горожан с пониманием относиться к каким-то недостаткам в работе коммунальных служб», — сказал Кожагапанов на брифинге в пятницу.

При этом он заверил, что никаких сбоев в системах энергообеспечения, жизнеобеспечения, обеспечения безопасности граждан нет, ситуация остается стабильной.