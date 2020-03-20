Более 102 тыс. человек покинули Алматы через блокпосты с момента введения карантина

Новости 39 0

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 102 тыс. человек покинули Алматы через блокпосты с момента введения карантина, сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«За сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4388 машин, выехало – 3884. Въехало 20 числа 17 810 автомашин, выехало – 10 722. В этих автомобилях 19 числа находилось на выезд 47 325 человек, на въезд – 45 956; 20 числа 54 700 человек на выезд и 49 018 – на въезд», — сообщил Кожагапанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что ситуация на блокпостах остается стабильной, сотрудники блокпостов получили четкие инструкции относительно въезда и выезда в город.

 

Похожие материалы:

  1. Жителям и гостям Алматы дали 72 часа на въезд и выезд полного закрытия города на карантин
  2. Передвижение жителей и транспорта по Алматы в период карантина ограничено не будет
  3. В районе пяти пригородов Нур-Султана на время карантина появятся блокпосты
  4. «Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана». «Перебдеть лучше, чем недобдеть: последствия карантина в Алматы и Нур-Султане». «Карантин в Алматы сразу же выявил проблему: около полумиллиона человек работают в мегаполисе, но проживают за его пределами»
  5. Как объехать Алматы в условиях карантина – схема

Новости партнеров

Загрузка...