Алматы. 20 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 102 тыс. человек покинули Алматы через блокпосты с момента введения карантина, сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«За сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4388 машин, выехало – 3884. Въехало 20 числа 17 810 автомашин, выехало – 10 722. В этих автомобилях 19 числа находилось на выезд 47 325 человек, на въезд – 45 956; 20 числа 54 700 человек на выезд и 49 018 – на въезд», — сообщил Кожагапанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что ситуация на блокпостах остается стабильной, сотрудники блокпостов получили четкие инструкции относительно въезда и выезда в город.