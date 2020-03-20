Алматы. 20 марта. КазТАГ – Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа, следует из экспресс-опроса Бюро Demoscope.

«27% опрошенных уверены, что опасность преувеличена, и коронавирус не страшнее гриппа», — говорится в результатах соцопроса, опубликованных в пятницу.

Напротив, почти половина (48%) респондентов считают COVID-19 серьезной угрозой здоровью и жизни людей, а также экономике страны. 19% думают, что паника спровоцирована некоторыми странами и транснациональными компаниями, которым это выгодно, 1% граждан не задумываются о вирусе и заняты более серьезными для них проблемами.

Две трети опрошенных показали, что пандемия никак не повлияла или повлияла незначительно: они лишь закупили впрок продукты и товары первой необходимости.

«Одним из ключевых показателей общественного мнения является оценка готовности властей к распространению COVID-19 в Казахстане. В данном вопросе мнения граждан разделились примерно на три равные доли. Результаты опроса показали, что 35% считают уровень готовности средним. Государство не располагает всеми необходимыми административными и медицинскими возможностями для своевременной диагностики и лечения заболевания. Еще треть респондентов оценивают уровень готовности властей как «высокий». Они верят, что система здравоохранения готова справиться с эпидемией. 26% не склонны рассчитывать на государство, по их мнению, власти не готовы к пандемии. Каждому нужно индивидуально предпринимать меры профилактики», — говорится в результате соцопроса.

Также больше трети респондентов (36%) выступают за введение временного режима соцобеспечения населения, особенного пожилого: приостановление оплаты по кредитам, частичной оплаты коммунальных расходов, регулирование цен на индивидуальную защиту и лекарственные средства.

Опрос проводился с 14 по 18 марта 2020 года, было опрошено 1,1 тыс. человек в 14 областях и городах республиканского значения.