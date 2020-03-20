Алматы. 20 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В областных центрах для прибывающих из Нур-Султана и Алматы организуют эпидконтроль, сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«У нас сегодня в городе есть очаги, вы знаете, и поэтому наша главная задача, которую перед нами поставила госкомиссия по чрезвычайному положению, – не допустить распространения вируса вне Нур-Султана и вне Алматы. Это крайне сложная задача. Вместе с тем областным акиматам дано поручение в течение 72 часов организовать встречу всех поездов и самолетов, которые следуют из Нур-Султана и Алматы и обеспечить всех людей, которые прибывают из Нур-Султана и Алматы в областные центры и города полноценным санитарно-эпидемиологическим контролем», — сказал Кожагапанов на брифинге в пятницу.

При этом он пояснил, что в первую очередь речь идет о замере температуры тепловизорами и оценке общего состояния прибывающих.