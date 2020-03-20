Решение по объявлению карантина не принимается – упрздрав Карагандинской области

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Караганда. 20 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Решение по объявлению карантина не принимается, сообщил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.

«Сейчас задают вопросы о необходимости объявления карантина (в связи с двумя случаями по коронавирусу – КазТАГ) на территории Карагандинской области. На сегодняшний день решение по объявлению карантина в Карагандинской области не принимается», — сказал Нурлыбаев на брифинге в пятницу.

По его мнению, оснований для этого нет.

«Все два случая завозные. Учитывая то, что мы предупредили любой контакт с внешней средой, то, что были соблюдены все меры безопасности и в момент транспортировки, и в момент их госпитализации, нет никаких поводов для беспокойства по поводу попадания инфекции в город», — отметил Нурлыбаев.

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