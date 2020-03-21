Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ – Лишь на юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины Северного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14, во второй половине дня 15-20 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью -2-4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью около +5+7.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +10+12.

В Жамбылской области местами ожидается туман, дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +6+11.

В Туркестанской области сильный дождь и гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +10+15.

В Костанайской области ожидаются осадки, местами туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0+5, ночью -2-3.

В Алматинской области ночью синоптики прогнозируют туман и усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +4+9.

В Акмолинской области ожидаются дождь и усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -4+1.

В Северо-Казахстанской области местами туман, гололед, дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Карагандинской области ожидается дождь. Днем +3+8 (на юге +11+16), ночью -2+3 (на юге -6).

В Актюбинской области ожидаются дождь, гололед, усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области ожидается дождь. Днем +4+9, ночью -2+3.

В Атырауской области ночью прогнозируется дождь. Днем +6+11, ночью 0+5.

В Мангистауской области небольшой дождь, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +2+7.

В Кызылординской области кратковременный дождь c грозой, усиление ветра 15-20, местами 23 метра в секунду. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, небольшой дождь, ветер до 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды. На реках равниной территории продолжится ослабление ледяного покрова, ожидается таяние снега и дальнейшие подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.