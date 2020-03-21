Алматинский штаб по борьбе с коронавирусом на пять дней ограничил время работы обменников

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Алматы. 21 марта. КазТАГ — Алматинский штаб по борьбе с коронавирусом на пять дней ограничил время работы обменников, сообщает официальный Telegram-канал акимата Алматы, посвященный ситуации с коронавирусом.

«Решением регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Алматы ограничивается время работы обменных пунктов города. С 21 по 25 марта 2020 г. все обменные пункты, в том числе банков второго уровня, переходят на режим работы с 10.00 до 16.00 часов», — говорится в сообщении в субботу.

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