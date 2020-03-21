Алматы. 21 марта. КазТАГ — Городские парки закрыли из-за ситуации с коронавирусом в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта все национальные парки, расположенные на территории города Алматы, временно будут закрыты», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ведомстве советают жителям на время карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, парк 28 Панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк «Мир фантазий», Алматинский зоопарк, Алма-арасан и другие места массового скопления людей на выходных.

Напомним, ранее акиматом Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.