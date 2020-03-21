Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — Часы работы временно изменили обменники Нур-Султана, сообщает пресс-служба акима столицы.

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан, с 21 по 25 марта 2020 года ограничена работа обменных пунктов уполномоченных банков (в соответствии с их графиком работы) и уполномоченной организации, имеющих право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10.00 до 16.00 часов по времени города Нур-Султан», — говорится в сообщении в субботу.