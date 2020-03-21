Кульгинов о запрете въезда в Нур-Султан: Без строгой дисциплины не будет порядка

Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов считает, что во время карантина без строгой дисциплины не будет порядка, сообщает пресс-служба главы города.

«Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал работу всех блок-постов города. По периметру столицы установлено 6 блок-постов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск. Жители данных поселков могут въезжать и выезжать из города, так как данные участки вошли в карантинную территорию. Для всех остальных с 00.00 часов 22 марта въезд/выезд из столицы будет закрыт. В городе введен карантин. Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан. Но необходимо понимать, что без дисциплины не будет порядка», — говорится в сообщении в субботу.

В связи с этим, по данным ведомства, на блок-постах действуют строгие правила.

«Зеленый коридор» организовали для проезда машин с продовольствием. На блок-постах установлены контрольные зоны и пункты обслуживания, на всех участках несут службу военнослужащие, медработники. Усилены санитарные меры», — сказал Кульгинов.