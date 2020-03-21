Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — Т5 млрд. выделено из бюджета для стабилизации цен на продукты в Алматы, передает корреспондент агентства.

«По всем рынка и магазинам мы круглые сутки два раза в день получаем сводку, определенное повышение отмечается в связи с девальвацией национальной валюты. Это влияет на цену. По значимым товарам мы сейчас мониторим и выделили с бюджета Т5 млрд. для стабфонда, чтобы обеспечить в ближайшие три месяца, во-первых, запасы по социально-значимым товарам, во-вторых, стабилизировать цену. В этом направлении все контракты заключаются и с понедельника мы это будем реализовывать. Есть определенный рост по оптовым ценам. В этом плане мы с крупным товаропроизводителем заключаем контракты, чтобы это вопрос стабилизировать», — рассказал в субботу заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Он отметил, что по аптекам городам имеется отдельная группа мониторинга.

«Чувствуется сейчас нехватка, дефицит масок. С начала этой недели мы договорились с крупным производителем в Казахстане, запустили новую линию, пока производим 50 тыс. (масок – КазТАГ) в день. Все мы отпускаем по стабильной цене в 48 аптек города. В этих аптеках трехслойные – по Т87, угольные – Т111. По каждой маске мы мониторим. В рамках нашего соглашения с аптеками были установлены во всех кассах видеомониторинг. В случае жалоб, мы будем немедленно реагировать», — говорится в сообщении.

Замакима уточнил по ограничениям субъектов предпринимательства на период карантина.

«В этом направлении приняты ряд нормативно-правовых актов. Это указ президента, приказ министра торговли и интеграции, решение Государственной комиссии. На основании всех этих решений, если систематизировать все непродовольственные рынки, крупные ТРЦ закрыты за исключением продовольственных магазинов и аптек в этих объектах. Объекты услуги такие как салоны красоты, фитнес центры, спа салоны – принято решение о их закрытии. Ограничение есть по ресторанам. Они не могут принять клиентов, только на вынос работать. (…) Конечно, город должен продолжать свою жизнь. По СТО, если там рисков нет, все объекты работают», — заключил Туякбаев.