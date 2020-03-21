Актобе. 21 марта. КазТАГ — Назначен заместитель акима Актюбинской области, передает КазТАГ.

«По согласованию с администрацией президента РК, приказом главы региона заместителем акима Актюбинской области назначен Мейрамбек Шермаганбет», — передает в субботу пресс-служба акима региона.

Сообщается, что 48-летний Мейрамбек Шермаганбет является выпускником Кызылординского педагогического института им.Коркыт-Ата, Международного казахско-турецкого университета им.А.Яссауи.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы села Кенес Жанакорганского района Кызылординской области. В разные годы работал заместителем руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителем департамента образования Кызылординской области, управления по развитию языков, директором департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

Также занимал должность руководителя КГУ «Управление делами аппарата акима Актюбинской области.

С 2016 года до назначения работал акимом Кобдинского района.