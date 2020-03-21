Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 марта. КазТАГ – Продажа долларов приостановлена в большинстве пунктов обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т446,2, а продажи – Т452,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 449,7 а продают по Т454,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т449,9, а продажи – Т455,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т444,8.