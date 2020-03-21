Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Наурыз олицетворяет собой пробуждение природы, возрождение жизненных сил, духовный подъем. Глубокое философское содержание этого праздника символизирует обновление, благоденствие, гармонию в отношениях человека с родной землей, согласие и взаимопонимание в обществе. Этот светлый праздник наш народ встречает с чистыми помыслами и надеждами», — говорится в поздравлении Токаева в субботу.

По словам президента, Наурыз является достоянием всех казахстанцев, независимо от их этнического происхождения и вероисповедания.

«В дни Наурыза особенно ярко проявляется связь поколений, ведь традиции добрососедства, гостеприимства, уважения к старшим и доброго отношения к младшим тысячелетиями сохранялись в каждой семье. Нас всех объединяют единые устремления и энергия созидания. Каждый из нас готов поделиться самым ценным, разделить радость и помочь в трудные минуты близким, друзьям, соседям», — следует из сообщения.

Глава государства отметил, что, к сожалению, в нынешнем году праздник Наурыз проходит в необычной обстановке.

«Угрожающее распространение коронавируса, ставшего пандемией, нанесло серьезный ущерб глобальной экономике, отрицательно повлияло и на нашу страну. Весь мир столкнулся с невиданным по своим последствиям испытанием. Моим Указом с 16 марта 2020 года на территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Создана Государственная комиссия, которая по моему поручению принимает конкретные меры по защите здоровья наших граждан и стабилизации экономической ситуации. У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплоченность нашего народа. Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и больших успехов! Пусть светлый праздник Наурыз принесет достаток и благополучие в каждый дом!» — заключил Токаев.