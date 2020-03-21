Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — В Алматы в период карантина будут замерять качество воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Согласно поручению Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГП «Казгидромет» в период с 20 марта в течение карантина и месяц после его окончания будет проводить внеплановые замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе в районе автовокзала Саяхат, в районе рынка Тастак, на границе санитарно-защитной зоны ТЭЦ-2», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Уточняется, что анализ будет проводиться с учетом синоптической ситуации, а также кроме внеплановых измерений будут применяться данные постов наблюдения за загрязнением воздуха РГП «Казгидромет».

«В связи с объявлением чрезвычайного положения в Республике Казахстан и введением карантина, в городе Алматы впервые значительно снизилось количество автомобильного транспорта. Таким образом появилась уникальная возможность определить основной источник загрязнения атмосферного воздуха в Алматы. С целью установить насколько сильно ТЭЦ влияет на качество воздуха города в целом, и насколько транспорт загрязняет воздух на загруженных перекрестках г.Алматы», — следует из сообщения.