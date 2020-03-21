Токаев наградил Лаврова орденом «Барыс» первой степени

Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил главу МИД РФ Сергея Лаврова орденом «Барыс» первой степени, сообщает пресс-служба Акорды.

«За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Барыс» І степени Лаврова Сергея Викторовича ­– министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в субботу.

Указ вступил в действие.