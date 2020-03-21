Павлодар. 21 марта. КазТАГ — В Павлодарской области сменился заместитель акима, передает КазТАГ.

Заместителем акима Павлодарской области назначен 42-летний Асаин Байханов. Ранее эту должность занимал Алмаз Батанов. Он проработал на данному посту с 16 июля 2019 года.

Новый замглавы региона будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов и ценообразования на продовольственные товары.

Представляя Асаина Байханова, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил его управленческий опыт и пожелал успехов в работе.

«Асаин Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности «Экономика и менеджмент», в 2005–2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). В 2017 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (магистр делового администрирования, «Стратегический менеджмент и предпринимательство»)» — сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области в субботу.

В разные годы Асаин Байханов занимал руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве, заместителя председателя правления АО «Нурбанк».

С 2009 по 2015 годы Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

С 2015 года до нынешнего назначения Байханов работал в должности заместителя председателя правления АО «КазАгроПродукт», входящего в группу АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро».

Женат, воспитывает четверых детей.