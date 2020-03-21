Запретов на перемещение в Алматы нет, но лучше быть дома – полиция

Алматы. 21 марта. КазТАГ — Запретов на перемещение в Алматы нет, но лучше быть дома, сообщает начальник административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев.

«Каких-либо запретов для перемещения в городе нет. Но сами граждане об этом должны понимать, что почти в городе все закрыто, все кафе, рестораны, кроме продуктовых магазинов и аптек, поэтому ездить просто так по городу и не выполнять режим карантина я бы, конечно, нашим гражданам посоветовал бы не делать», — сказал в субботу на пресс-конференции Мураталиев.

По его словам, гражданам необходимо максимально находиться дома в период ЧП в Казахстане.

«Чем больше мы будем находиться дома, соблюдать режим карантина, тем быстрее мы избавимся от этого режима, то есть победим эту болезнь. Чем больше мы общаемся, здороваемся, ходим куда-то, тем дольше режим карантина будет соблюдаться», — резюмировал Мураталиев.