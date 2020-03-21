Усиленную дезинфекцию проводят в аэропортах Казахстана

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Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — Усиленную дезинфекцию проводят в аэропортах Казахстана, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Во всех аэропортах Казахстана введен усиленный дезинфекционный режим по противодействию распространения коронавируса», — говорится в сообщении в субботу.

По данным ведомства, стойки регистрации, зоны досмотра и выхода на посадку, окна авиакасс, кресла, подлокотники, дверные ручки, кнопки и другие поверхности обрабатываются специальными дезинфекционными средствами.

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