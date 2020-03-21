Нур-Султан. 21 марта. КазТАГ — В Нур-Султане приостановлена работа ЦОНов на время карантина, сообщает пресс-служба акимата столицы.

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан, с 21 марта по 16 апреля 2020 года приостановлена деятельность центров обслуживания населения и спецЦОНов НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан на территории карантинной зоны», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщают в ведомстве, консультация граждан по вопросам дистанционного получения электронных государственных услуг через портал «электронного правительства» будет обеспечена посредством контакт-центра.